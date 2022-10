Werkbusje verwoest door vuurwerk, bewoners knallend en toeterend gewekt

Bizarre dag vol Delftse branden: ‘Het ruikt naar verbrand plastic, ik krijg er hoofdpijn van’

Het is of de duvel ermee speelt. Woedt er een extreem grote brand op een woonboulevard in Delft, gaat het ook nog eens mis op het Delftse station. Wie om kwart over acht aankomt, hoort een hels alarm in de stationsruimte. Een blikken stem verzoekt iedereen zo snel mogelijk naar buiten te gaan.

23 oktober