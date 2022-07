Werken met het mooiste uitzicht van de stad: ‘Elke dag borrelen we even na’

Is het lastig om personeel te vinden?

,,Ja, zoals voor iedere horecazaak verwacht ik. Veel mensen zijn sinds de pandemie overgestapt naar de GGD en dergelijke. En de werkinstelling is veranderd. Mensen werken niet meer omdat ze het geld nodig hebben, maar meer voor het plezier. Daarin merken we een switch. Dat maakt dat het ook voor de beschikbaarheid lastiger is. Als er een festival is, kan niemand werken.”