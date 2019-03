Werkgevers broeden in World Forum op plannen voor krappe arbeidsmarkt

Het gaat goed met de economie in Den Haag en regio. Nadeel bij dat voordeel is dat werkgevers in de bouw, horeca, zorgsector en techniek steeds moeilijker aan personeel voor alle binnenkomende opdrachten kunnen komen.

Dat tekort leidde onlangs al tot een zogenoemd Werkoffensief van het stadsbestuur. De gemeente gaat met 27.000 inwoners die nu nog met een bijstandsuitkering langs de kant staan, in gesprek. Waarbij het de zelfgegeven opdracht is om minimaal 500 mensen per jaar aan een baan te helpen.

Slim

In dat licht moet ook de aankondiging worden gezien van Den Haag Werkt! Een initiatief van ondernemers, de werkgevers uit het onderwijs en vertegenwoordigers in de publieke sector. Gezamenlijk broeden zij op 21 maart in het World Forum op plannen om op een slimme manier ‘de talenten van morgen’ aan te trekken op een arbeidsmarkt die almaar krapper wordt.

Wethouder Richard de Mos van Economie kan niet wachten: ,,De banengroei blijft achter bij de bevolkingsgroei. We willen meer mensen aan het werk krijgen. Ons doel is meer banen op alle niveaus. Mooi dat we dit samen met de markt oppakken.” Na een feestelijke lancering broeden allereerst werkgevers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, kennisinstellingen en brancheorganisaties aan oplossingen om de Haagse arbeidsmarkt te versterken. Daarna zijn ’s middags ook werkzoekenden welkom om hun licht te laten schijnen over een markt waar vraag en aanbod nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.