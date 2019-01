Werkgevers in Den Haag 'tinderen' met werkzoekenden

Fikke met Krikke, ik kan niet wachten!

6:30 De vonkendans van vorige week blijft de gemoederen op Scheveningen danig verhitten. Sterker: de tragedie is in ieders gezicht ontploft en lijkt een splijtzwam in het vredige vissersdorp te worden. Gelukkig is er ook goed nieuws: voor 2019 is een alternatieve, veilige locatie gevonden.