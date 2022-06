Werkgevers transportsector halen alles uit de kast voor chauffeurs: opleiding bijna gratis én baangarantie

Vrachtwagenchauffeurs zijn onmisbaar. Ze leveren ons voedsel, onze kleding en alle andere spullen die we nodig hebben. ,,Veel mensen beseffen niet hoe belangrijk transport is. Zonder transport staat alles stil’’, vertelt Lisette van Herk, directeur van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Maar het tekort aan personeel is, net als in veel andere sectoren in ons land, nijpend.



Werkgevers in de transportsector komen daarom met een grote wervingscampagne. Zo worden binnenkort onder meer ‘instapdagen’ georganiseerd, die potentiële chauffeurs een kijkje moeten geven in de wereld van transport en logistiek. De eerste vindt volgende week dinsdag plaats in in het ADO-stadion in Den Haag.