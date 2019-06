Werkgevers willen energie steken in de onderste regionen van bijstand: 'Dit plan voor banen werkt wél'

Woningen in Haagse regio doorzocht bij onderzoek naar diefstal van miljoenen aan cryptogeld

18:44 Zes mensen zijn gisteren aangehouden in meerdere landen, waaronder Nederland, in een onderzoek naar de diefstal van 24 miljoen euro aan cryptogeld. Er werden vier woningen in Amsterdam, de Haagse regio en in Rotterdam doorzocht.