Werklozen sneller aan het werk: ‘Geef Hagenaars in de bijstand de kans om meer bij te verdienen’

interview Henk Kool stopt ermee: ‘Den Haag denkt altijd de problemen zelf op te kunnen lossen, maar dat kan niet’

12 mei Er zijn maar weinig actieve mensen in Den Haag die hem niet kennen: Henk Kool (66) groeide in de afgelopen decennia uit tot een bekende Hagenaar. Als wethouder haalde hij geregeld het nieuws. En als voorzitter van de Economic Board, een onafhankelijk adviesorgaan, was hij een luis in de pels van het stadsbestuur. Nu gaat hij met pensioen. Alhoewel: ,,Als je alleen blijft zitten, is het ook niks.’’