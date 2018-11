Werklui vinden poes onder betonnen vloer

Het bleek om een kat te gaan die bekneld was geraakt onder de vloer. De werklui hebben de dierenambulance gealarmeerd en de medewerkers hebben het dier uit zijn benarde situatie kunnen bevrijden.

De bewoners van de woning hebben geen idee van wie het dier is. De onfortuinlijke kat is gewond geraakt en heeft wat bloed verloren.

Hoe het dier onder de vloer terecht is gekomen en wie de eigenaar is, is nog niet duidelijk.