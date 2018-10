Werkplek voor ambtenaar in Den Haag? Helaas, je bent te laat...

Het begint al 's morgens vroeg, als Gouwenaar Jan aankomt op het station. ,,Dan is het is zoeken naar een stallingsplek voor mijn fiets, soms wel vijf minuten lang. Hetzelfde geldt voor een zitplek, wanneer ik de trein pak om 8.04 uur. En dan stap ik de werkvloer op en gaat die zoektocht gewoon door: naar een geschikte flexplek, naar collega's, naar vergaderruimte.''



Jan is werkzaam in het Rijkskantoor Rijnstraat 8, waarin de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn gehuisvest. De werkplek is bedoeld voor 6000 mensen, voor slechts de helft van hen is een bureau beschikbaar. ,,Het is net een stoelendans, er zijn altijd minder stoelen dan mensen. Als je te laat bent, grijp je naast.''