Werkruimten ministeries afgesloten na twijfel over veiligheid vloeren

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), dat met het departement van Justitie en Veiligheid in de torens huist, naar aanleiding van berichtgeving in NRC Next. Het probleem draait om zogeheten betonnen breedplaten, die in circa een kwart van de nieuwe vastgoedprojecten worden toegepast. Nadat de parkeergarage in Eindhoven instortte, die ook zulke vloeren had, worden honderden gebouwen in Nederland geïnspecteerd.



Volgens de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het fonkelnieuwe gebouw aan de Turfmarkt ,,volkomen veilig''. ,,Naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven zijn er inspecties uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er in bepaalde ruimten werkzaamheden nodig zijn om zwaardere belasting dan bestaand gebruik in de toekomst mogelijk te maken. Daarom hebben we uit voorzorg de werkruimten gesloten'', meldt woordvoerder Richard Gielen van Binnenlandse Zaken. Derhalve mogen ook ambtenaren daar niet in grote groepen samenkomen en moet er toestemming worden gevraagd als er bijvoorbeeld een brandkast moet worden verschoven.



Het gaat om ruimtes op de 18e en 20e etage van de Noordtoren en de 17e en 19e etage van de Zuidtoren, zo blijkt uit inzage in een bericht van het Intranet van Binnenlandse Zaken. De inspecties zijn nu zo goed als afgerond. Het ministerie wil een second opinion laten uitvoeren door een extern bureau om de uitkomsten te beoordelen.