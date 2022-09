Werkstraf en jeugddetentie geëist voor jongeren die op elkaar instaken vanwege ‘woordenwisseling’

Plaats Delict Probleem van hardrij­ders is van alle tijden: ‘Snelheids­over­tre­ders zijn eenlingen’

Het probleem van hardrijders is van alle tijden, in elk geval sinds de opkomst van de auto. Het is een hardnekkig delict, ondanks allerlei technische snufjes als flitspalen, verkeersdrempels waarbij je uitlaat eraf valt en detectielussen. Wassenaar overweegt nu het instellen van 30-km-zones om automobilisten af te remmen.

