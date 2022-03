Werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor koolmonoxidedood Poolse onderhuurder

KMD-DSVP gestaakt na vechtpar­tij en euforie bij DUNO na eerste zege: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Het inhaalduel in de derde klasse B tussen KMD en DSVP is dinsdagavond uit de hand gelopen en gestaakt. Competitiegenoot DUNO boekte in de veertiende wedstrijd van het seizoen eindelijk de eerste overwinning. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

9:35