Werkstraf geëist tegen bloemenverkoper die dreigde burgemeester Charlie Aptroot dood te schieten

Hier kun je de finale van Game of Thrones op draakwaar­dig scherm meemaken

13:51 Maandag 20 mei wordt een historische dag. Waarom? Omdat er dan, na acht seizoenen, een einde komt aan de legendarische serie Game of Thrones. Goed nieuws voor de fans: je kunt de allerlaatste aflevering van GOT in Delft en in Den Haag in de bioscoop zien.