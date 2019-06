Werkstraf geëist tegen Maaslandse vrouw voor fataal ongeluk Machiel Vrijenhoeklaan Den Haag

De automobiliste Malou A. (27) uit Maasland zei geen haast te hebben gehad toen ze die ochtend in november op weg was naar haar werk in Den Haag. Ze reed op de linkerstrook van de Machiel Vrijenhoeklaan om af te kunnen slaan, langs een rij auto’s die op de rijstrook voor rechtdoor stilstonden. Bij een oversteekplaats kwam opeens van rechts een fiets voor haar auto. ,,Ik remde toen ik een zwarte waas voor het raam zag. Geen idee wat het was”, zei ze in de rechtbank. De fiets met de bejaarde vrouw werd geschept, zij overleed ter plekke. Er waren geen nabestaanden op de zitting aanwezig.

De verdachte toonde zich aangedaan tijdens de zitting en is dat anderhalf jaar later nog. Ze reageerde zeer geëmotioneerd op beelden van de verkeerssituatie die de rechter liet zien. Daarbij vielen ook tranen. Het drama had ook grote gevolgen voor de verdachte zelf: ze nam ontslag en is bang om fietsers te passeren als ze autorijdt. Volgens haar advocate is het een traumatische ervaring geweest. De officier stelde dat dit soort rechtszaken ‘de moeilijkste’ zijn, omdat de uitkomst nooit bevredigend kan zijn. Maar zij vond dat de automobiliste ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ heeft gehandeld door 72 tot 74 km per uur te rijden, waar 50 km is toegestaan. Ze had de snelheid juist moeten matigen bij het waarschuwingsbord voor de oversteekplaats.

Overmacht

Het OM eiste een werkstraf van 240 uur en anderhalf jaar voorwaardelijke rijontzegging. Voorwaardelijk omdat de verdachte anders niet kan werken. De advocate had ‘geen goed woord over’ voor de politie die eerst had verklaard dat het wegdek nat was geweest en dat later veranderde in droog. Bij de meting van de remweg was de snelheid te hoog ingeschat. Zij wees er verder op dat de Machiel Vrijenhoeklaan direct na het ongeluk is aangepast, omdat veel bewoners de situatie gevaarlijk vonden. ,,Malou kon de botsing niet voorkomen, dit was overmacht”, zei de advocate. De rechtbank doet 2 juli uitspraak.