Werkstraf geëist tegen Voorburger vanwege stalkmails over AZC

H. verzond de mails tussen december 2015 en juli 2016. Daarin waarschuwt hij dat de komst van 'moslim-vluchtelingen' ertoe zou leiden dat 'Voorburgse vrouwen, dochters, meisjes worden verkracht'. Hij had het in de mails over de doodstraf voor de raadsleden en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de komst van een AZC en over 'standrechtelijke executies'. Daarnaast zou hij geschreven hebben dat lokale politici 'bijna vermoord' en 'tot bloedens toe' in elkaar geslagen zouden worden.