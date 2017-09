Werkstraf geëist voor agressieve winkeldievegge

Akkefietje

Bij een ander akkefietje achtervolgde ze iemand die tegen haar geduwd had en spuugde hem in het gezicht. ,,Ik heb me respectloos gedragen", zei ze er nu over.,,Ik had hulp moeten zoeken."



De officier van justitie toonde in bepaalde mate begrip voor haar situatie. ,,Het is niet makkelijk als je geen dak boven je hoofd hebt, maar anderen hoeven daar niet de dupe van te worden."



Hij wees erop dat voor een enkele diefstal met geweld al celstraf staat, maar hij eiste die niet. De verdachte is moeder van een vijf maanden oude baby, heeft opvang bij het Leger des Heils en volgde al wat therapie. Met een werkstraf van 100 uur zou ze 'een streep onder alles moeten zetten'.



De rechtbank doet 4 oktober uitspraak.