Werkstraf Haagse vader vanwege nieuwjaargeweld

Binnenkij­ken bij Rosanne: 'Het is een kleurrijk poppenhuis­je'

We zijn uitgenodigd in het appartement van Rosanne, gelegen in de Archipelbuurt. Rosanne is historicus en organiseert binnenkort De Feministische Bieb in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Zelf omschrijft Rosanne haar woning als een kleurrijk, cosy poppenhuisje.