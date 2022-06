Werkstraf voor automobilist die achteruit voetgangster doodreed op het Spui

Vrouw dodelijk geraakt door achteruit­rij­den­de auto: werkstraf geëist

Ramon R. (48) uit Leidschendam zegt er niets van te snappen dat hij op 6 januari 2019 op het Spui in Den Haag een overstekende vrouw over het hoofd zag toen hij achteruitreed. Hij had juist extra goed gekeken, zei hij. Toch reed hij de 66-jarige Haagse aan. Zij raakte zwaargewond en overleed een dag later. Tegen R. werd woensdag bij de rechtbank een werkstraf van 240 uur geëist voor dood door schuld.

15 juni