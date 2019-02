De bedrogen vrouw bekende twee weken geleden bij de rechtbank dat ze in de richting van haar man was gereden. “Ik wilde hem effe laten schrikken.” Maar ze was op ongeveer drie meter afstand van hem gestopt. “Als ik had gewild, had ik hem kunnen raken”, zei ze tegen de rechtbank. “Ik ben er echt niet naartoe gereden met de gedachte hem iets aan te doen.”