Werkstraf voor man die Baudet bedreigde: ‘Ik ga hem 61 keer in zijn bast steken met iets scherps’

Histori­sche poort Transvaal vol met drankfles­sen en peuken: ‘Triest dat kinderen hier langs naar school moeten’

Lege drankflessen, peuken en talloze kleine plastic drugszakjes. Het was afgelopen week weer geen fraai gezicht in de historische poort aan de Vrijstaathof in Transvaal. De wijk baalt van het afval dat er elke dag weer ligt. ,,Stel dat kinderen dit normaal gaan vinden.”

8 december