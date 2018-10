Werkstraf voor oud-directeur die geld achterhield voor 'broodje kroket'

De aanklaagster: ,, Maar dan bevreemdt het me dat u er vervolgens niets op dat gebied mee heeft gedaan in al die maanden daarna?''. De verdachte knikte begripvol: ,,Doordat ik begin 2017 depressief raakte, kwam het dat ik toen meer met mezelf bezig was dan met de school''.



De in Huizen woonachtige verdachte heeft inmiddels alweer een poosje elders werk. Had hij die 300 euro al teruggestort aan zijn voormalige werkgever? Nee, dat had hij wel aangeboden, maar dat werd destijds door een bestuurslid afgeslagen omdat de zaak voor de rechter zou komen. De verdachte verklaarde zich bereid het geld nu alsnog over te maken.



De aanklaagster eiste een onvoorwaardelijke celstraf van dertig uur. ,,Verdachte had als schooldirecteur een voorbeeldfunctie.''



De rechter verwierp de vrijspraakverweren van de advocaat, maar legde wel een geheel voorwaardelijk taakstraf op. De Huizenaar had nog geen strafblad. ,,Ik houd rekening met alle omstandigheden, die zijn atypisch'', aldus de rechter.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!