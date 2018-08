Werkstraf voor oud-turner Alan V. omdat hij meisje dwong seksuele beelden te sturen

V. heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan ‘grooming’, waarbij hij een destijds 15-jarig meisje seksuele foto’s en filmpjes naar hem liet sturen. Hij zette haar daarbij onder een valse naam onder druk om steeds nieuwe beelden te maken en te sturen. Twee weken geleden bekende hij tijdens de zitting tegenover de rechters dat hij het meisje om de foto’s en video’s had gevraagd. Wat hem destijds bezielde, kon hij niet uitleggen. Wel betuigde hij meermaals spijt en zei hij dat hij in een behandeltraject zit.

'Druk'

De rechters vonden het vooral kwalijk dat hij zo geraffineerd te werk ging. ,,Hij speelde net zo lang in op haar gevoel tot ze toegaf. Ze voelde zich steeds meer onder druk gezet. Ze schreef: ‘Dwing me niet, ik ben nog maar een kind ik ben 15’.'' Het slachtoffer vreesde lange tijd dat de beelden die ze gemaakt had op internet zouden verschijnen.



Hoewel de rechtbank spreekt van een ‘ernstig feit dat scherpe afkeuring verdient’, legde de rechter hem geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. Het heeft namelijk drie jaar geduurd na zijn aanhouding voordat de zaak voor de rechter werd gebracht. V. is in die tijd niet opnieuw de fout in gegaan en laat zich ook behandelen. Bovendien wordt hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht.