Werkstudent werd meester verfmenger: ‘Het is echt mensenwerk, elke verf is anders’

Voor het eerst orthodox joodse bruiloft in Den Haag: 'Geweldig om te zien, ik zit hier te genieten!'

12:01 De dochter van de Haagse rabbijn Katzman trad gisteren in het huwelijk. De orthodox joodse bruiloft vond plaats in de openlucht aan de Theresiastraat in de hofstad, tussen een voetbaldoel en een basketbalnet. Het leek wel een film...