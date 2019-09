Werkzaamheden aan A4 bij knooppunt Prins Clausplein gaan niet door

Vak apart Meesterte­gel­zet­ter moet creatief en mathema­tisch zijn: ‘Ruwe handen horen daarbij’

20:11 Over mensen die met hun handen werken en daar meester in zijn. Vandaag in de rubriek Vak Apart: Peter Scholten (38) leerde voor timmerman op de lts in Naaldwijk toen zijn moeder een nieuwe keukenvloer liet leggen. ,,Een groene gemêleerde tegel van 30 bij 30 centimeter’', herinnert Peter zich nog goed.