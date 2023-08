Werkzaamheden! De Lozerlaan sluit vanaf zondag 3 september voor bijna twee weken

Waarom minder dan één auto per woning in nieuw complex? ‘Parkeer­pro­bleem wordt nóg erger in wijk’

Wie dacht dat het momenteel lastig parkeren is in het westelijke deel van Parkrijk in RijswijkBuiten, kan over enige tijd mogelijk rekenen op nog grotere problemen. Op de hoek van de wijk, naast het Wilhelminapark, wordt gewerkt aan project Buitenpoort. In dat project worden 144 huurappartementen gerealiseerd met slechts 128 parkeerplekken, waarvan vier bestemd zijn voor deelauto’s. ‘We verwachten straks parkeerproblematiek in de gehele wijk'.