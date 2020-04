Werkzaamheden eerder uitgevoerd door corona

Nu het zo rustig op de Zuid-Hollandse wegen is, zorgen wegwerkzaamheden voor veel minder overlast. Er is minder verkeer dat omgeleid moet worden en dat levert dus ook minder files op de omliggende wegen op. Het is een van de redenen waarom de provincie Zuid-Holland nu inventariseert of er toekomstige werkzaamheden zijn die eerder kunnen worden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.

Het zal overigens niet altijd even eenvoudig zijn om geplande uitbreidingen of herstelwerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Vaak wordt met het vooraf plannen hiervan rekening gehouden met andere werkzaamheden die in de buurt moeten worden uitgevoerd, zodat niet meerdere plekken tegelijkertijd opgebroken zijn.

Overleg

Voor de gemeente Den Haag is het daardoor erg lastig om de agenda zomaar om te gooien. Voor werkzaamheden van kleinere omvang is dat wel mogelijk en gebeurt dat ook, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het gaat bijvoorbeeld om onderhoud aan straatverlichting en leuningen. Het aanpassen van de planning wordt afgestemd met de betreffende stadsdelen.