Werkzaamheden Hengelolaan afgerond

Sinds eind augustus werd er gewerkt aan de weg en er is in de tussentijd veel werk verricht. De parkeervakken en stoepranden werden opnieuw aangebracht. Verder is de rijbaan versmald en heeft die nieuw asfalt gekregen. Daarnaast zijn er ter hoogte van de Wolvenrade en de Hertenrade vluchtheuvels verrezen, zodat automobilisten veiliger zijstraten kunnen in- en uitrijden.



Er zijn niet alleen aanpassingen gedaan voor motorverkeer. Fietsers hebben meer opstelruimte gekregen op het kruispunt van de Hengelolaan en de Dedemsvaartweg. Ook de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Vrederustlaan is veiliger gemaakt. De oversteek is recht geworden en er is een opstelplaats gerealiseerd halverwege de weg.



Ook de bushaltes zijn gemoderniseerd.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!