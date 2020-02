Werkzoekenden schrijven liefdesbrief aan toekomstige baas

Hoe gaat u de brief beginnen? ,,Met iets wat mij verbindt met het bedrijf waar ik voor wil werken. Stel dat ik dolgraag events wil organiseren, dan zou ik schrijven: 'Geboren in Den Haag met Indische roots, voel ik mij erg verbonden met de stad en wil ik dolgraag evenementen voor deze mooie stad organiseren.''

Heeft u ervaring met liefdesbrieven schrijven?

,,Ehh... Persoonlijk niet zo. Misschien toen ik jonger was dat ik het op de middelbare school heb gedaan, maar nu in ieder geval niet meer. Ik heb weleens een liefdesbrief in gedichtvorm ontvangen. Dat was een uitnodiging om op date te gaan. Daar ben ik toen wel op ingegaan, want ik vond het een erg originele manier.''