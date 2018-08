Wespenterreur: bestrijders draaien overuren

Zit je net lekker in het zonnetje op het terras of in de tuin - sapje erbij, hapjes op tafel - komt er wéér eentje aanvliegen. Weg rust. De Haagse Ada Hayes, bewoonster van de Polsbroekstraat in Den Haag, werd de afgelopen dagen 'gek van de wespen' in haar tuin. ,,Het is nog nooit zo erg geweest ", verzucht ze. ,,Ik ben continu bang om gestoken te worden. Ze blijven maar komen en ze zijn nog agressief ook.''



Ze ging op onderzoek uit en ontdekte dat de zwart-gele insecten in de dakgoot op het balkon van de buurman een nest hebben gebouwd. Honderden, zo niet duizenden wespen vliegen af en aan. ,,Na overleg met de buurman heb ik meteen de bestrijdingsdienst gebeld'', aldus Hayes.