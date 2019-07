Wessel (59) uit Rijswijk fietst 3460 kilometer voor overleden vrouw

Wessel van Keuk uit Rijswijk (49) rijdt in z’n eentje de Tour de France om zijn overleden vrouw Astrid te eren. In de Ochtend Show to go wordt met hem bijgepraat. Hoe verloopt de tocht en hoe ervaart hij de emoties die daarbij komen kijken?