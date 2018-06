Westlandse en Haagse muzikanten slaan de handen ineen in de Nieuwe Kerk

Pegida mag geen varkens grillen voor As Soennah moskee in Schilders­wijk

14:28 Pegida mag aanstaande vrijdag voor de deur van de As Soennah moskee in de Schilderswijk geen demonstratieve barbecue houden. Dat moeten de demonstranten op de Koekamp in de Haagse binnenstad doen om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Pegida is echter niet van plan om op de Koekamp te staan.