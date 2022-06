Westlandse vrienden op oude schuit naar Parijs en Danielle wil niet meer in bikini over het strand

Top-10Westlandse vrienden knapten een oude schuit op en voeren ermee naar Parijs, Danielle wil niet meer in bikini over het strand en fietsster overleden na aanrijding bij het oversteken. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Moaca verloor als pup haar snuit bij treinongeluk, maar is nu wereldwijd bekend

Niemand wilde Moaca, de hond zonder snuit. Ze zou te lelijk zijn en zelfs afgemaakt moeten worden. Joël Wareman adopteerde haar wél en maakte van haar trieste verhaal iets positiefs. Nu is Moaca zelfs wereldwijd bekend.

Dit stel woont midden in stad in twee-onder-een-kap: ‘Soms vergeten we dat we in de Randstad wonen’

Anke en Roul verkopen hun twee-onder-een-kapwoning in Den Haag. De langgekoesterde droom om een eigen huis te bouwen in Brabant, gaat binnenkort in vervulling. ,,Maar het vertrek smaakt wel bitterzoet. We laten behoorlijk wat achter hier.”

Danielle wil niet meer in bikini over strand: ‘Sommige mannen denken dat ze álles kunnen zeggen’

Doen alsof je aan het bellen bent, je rokje onderweg naar huis verruilen voor een joggingbroek of een andere route nemen. Straatintimidatie is een groot probleem. Niet alleen de slachtoffers, maar ook de gemeente Den Haag gaat nu de strijd aan met dit hardnekkige fenomeen.

Alie, Lien, Alie, Lien en baby Aline: vijf generaties vrouwen van het kamp

Bijna drie maandjes is baby Aline nu. Sindsdien telt haar familie vijf generaties vrouwen op een rij. „We zorgen goed voor elkaar en zeggen nog u.”

Broers van bekende Haagse drugsfamilie vluchten naar Marokko

Op de dag van de arrestatie had een Haags Marokkaanse drugsfamilie omgerekend acht miljoen voorhanden. Nu zijn de twee belangrijkste figuren, Farid en Abdelghani A. op de vlucht.

Fietsster overleden na aanrijding bij het oversteken

Een 75-jarige fietsster is dinsdagavond overleden nadat ze werd aangereden door een voertuig van het orgaantransplantatieteam. De oversteekplaats aan de Haagse Ockenburghstraat is ‘levensgevaarlijk’, waarschuwen buurtbewoners al veel langer. ,,Het is hier net een racebaan.”

In gezicht geschoten tiener wordt nog steeds bedreigd: buurt gegijzeld door ruzie tussen drillrappers

Rivaliserende drillrappende jeugdgroepen houden in Delft een buurtje gegijzeld. De spanningen lopen hoog op nadat een 17-jarige uit de buurt laatst in Zoetermeer in zijn gezicht werd geschoten. Het slachtoffer wordt nog altijd bedreigd. Jongens van de rivaliserende groep uit Den Haag zijn gezien terwijl ze zijn huis in de gaten houden.

Jayme (3) overleden aan zeldzame spierziekte SMA

Jayme van Pelt, het 3-jarige jongetje uit Rijswijk dat leed aan de zeldzame spierziekte SMA, is gisteren overleden. ‘Wat ben jij een sterke jongen, elke keer weer verbaasde je iedereen met wat je kon en deed! Nu heb jij ons verlaten. Rust zacht kleine strijder, wij houden van jou’, schrijft zijn familie op facebook.

Twee aanhoudingen na melding van steekpartij op station Den Haag Centraal

De politie was donderdagmiddag massaal aanwezig op station Den Haag Centraal na een melding van een steekpartij. In de buurt van het station zijn twee aanhoudingen verricht. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Deze vrienden knapten een oude schuit op en voeren helemaal naar Parijs

Het is een Westlandse mythe: je zou met een platte schuit naar Parijs kunnen varen. Van oudere generaties hoorden Jeroen de Groot en Jarin Zwinkels er over en nu zijn ze zelf bezig aan de overtocht. Gisteren voeren ze vlak langs de Eiffeltoren.

