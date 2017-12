Westvlietweg drukste fietspad van Den Haag

Deelnemers hebben in die week in totaal 98.000 fietsritjes gemaakt. De meeste kilometers zijn gefietst in Zuid-Holland; 103.069 kilometer. De drukste fietsdag is donderdag, gevolgd door dinsdag. In de Haagse regio is de Westvlietweg het drukste, Landelijk gezien klitten de meeste fietsers samen rondom het Centraal Station van Utrecht.