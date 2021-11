Wethouder Balster diep door het stof vanwege niet doorsturen advies over sloopplannen de Dreven

Wethouder Martijn Balster is diep door het stof gegaan, omdat hij een advies over de beschermde status van de te slopen wijk Dreven maandenlang liet liggen en niet naar de raad stuurde. Hij bood vandaag zijn excuses aan. Een motie van wantrouwen om hem weg te sturen, haalde geen meerderheid.

Het zogenoemde ‘preadvies’ om de beschermde status van de Dreven-buurt niet op te heffen dateerde van maart, maar werd pas in oktober naar de gemeenteraad gestuurd. Dat gebeurde op aandringen van de voorzitter van de Welstands- en Monumentencommmissie, nadat die zag dat de politiek over de Dreven sprak, zonder dat de visie van de commissie bekend was. De Dreven is onderdeel van een renovatieplannen van het stadsbestuur. Om woningen te kunnen slopen en nieuw te bouwen, moet eerste de beschermde status opgeheven worden. De Welstandscommissie is hiertegen.

Dat het tot oktober heeft geduurd voordat dat negatieve advies uiteindelijk bij de raadsleden in het postvak zat, schoot met name de oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. Ze hadden expliciet gevraagd of er een advies was uitgebracht over de beschermde status van de wederopbouwwijk, maar hadden daar toen geen antwoord op gekregen. Het document lag toen al wel bij wethouder Balster op het bureau.

Aandringen

Aanvankelijk stelde de PvdA-wethouder dat het aan de procedure lag dat het advies van de Welstandscommissie niet naar de raad was gegaan. Het zou niet gebruikelijk zijn om een preadvies, dat nog geen definitief advies is, direct door te sturen naar de raad. De voorzitter van de welstandscommissie had er echter op aangedrongen dit toch te doen.

Peter Bos van de HSP was keihard in zijn oordeel. ,,Een half jaar lang verstopt hij een cruciaal advies van de welstandscommissie onderin de kast alleen maar om zijn megalomane sloopplannen voor Den Haag Zuidwest door te kunnen drukken.” En ook Groep de Mos-raadslid William de Blok uitte stevige kritiek: ,,Ik voel me belazerd dat de wethouder tijdens het debat eerder niet heeft gezegd dat dit advies er al lag.”

Het waren echter niet alleen oppositiepartijen die erg kritisch waren. Ook VVD-raadslid Jan Pronk wil de onderste steen boven hebben. Hij wil nu gespreksverslagen van contacten tussen de wethouder en de Welstandscommissie. Daaruit zal moeten blijken of Balster al eerder gevraagd was om het rapport naar de raadsleden te sturen. ,,Het is goed dat de wethouder diep door het stof gaat, maar wat betekent dat verder? De wethouder zei duidelijk: ‘met de kennis van nu’, maar de vraag is hoe het toen is gegaan.”

De motie van wantrouwen die door de HSP geïnitieerd was, haalde daardoor geen meerderheid. Nu zal eerst duidelijk moeten worden wanneer wethouder Balster voor het eerst een dringende oproep van de monumentencommissie kreeg om de het advies door te sturen.

