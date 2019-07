Wethouder belooft compensatie voor woedende marktkooplui: ‘Ze krijgen mogelijk tariefsverlaging’

De brief is een reactie op het nieuws dat marktkooplui de gemeente voor de rechter slepen. De Rekenkamer constateerde onlangs dat de ondernemers op de markt aan de Herman Consterstraat te veel geld betalen voor hun kraam. Zo zou de gemeente in totaal zo’n 540.000 euro per jaar te veel hebben gevraagd.

Marktondernemers hebben inmiddels de handen ineen geslagen om het geld terug te krijgen. ,,We zijn gewoon de melkkoe van de gemeente. De tijd is rijp. We zijn het zat. De gang naar de rechter staat vast”, zei een woedende ondernemer vandaag nog. Om de marktkooplui tegemoet te komen, wil De Mos een onafhankelijk onderzoek laten doen. Hierin vraagt hij om een herberekening van de tarieven.

,,Er komt een transparante herberekening en vaststelling van de tarieven door de gemeenteraad”, schrijft de wethouder. De raad beslist daarover in oktober. En mocht uit de herberekening - die wij samen met u maken - blijken dat u teveel heeft betaald, dan nemen wij een tariefsverlaging mee in het nieuwe raadsvoorstel ‘Tarieven’ dat ik na de zomer aan de raad voorleg.”

Toekomstvisie

De Mos geeft aan dat er wel een tijdje overheen gaat voordat alles geregeld is. ,,Elke verandering kost tijd. Hoezeer ik het ook anders zou willen. Ook u en ik hebben daarmee te maken. Maar als wethouder heb ik een duidelijke toekomstvisie: ik doe het liever in een keer goed, dan hap snap. Ik wil samen met u allen een mooie, toekomstbestendige markt neerzetten.”

Om die ambitie te realiseren moet er volgens de wethouder onder meer een commercieel manager worden aangesteld. ,,Dit wordt een nieuwe functie. Hij of zij zal de schakel zijn tussen de ondernemers en de gemeente. De commercieel manager zal tevens de promotie voor de Haagse Markt aanjagen.” Maar ook moet de markt zelf aantrekkelijker worden gemaakt. ,,Door bijvoorbeeld de tussenruimten anders in te richten. Maar ook door de ingangen van Q-park te verfraaien en meer bloembakken te plaatsen.” Daarnaast wil De Mos kijken of de marktkramen kunnen worden verkocht aan de ondernemers: ,,Ook hier wil ik kijken of er compensatiemogelijkheden zijn.”

Hete brij

Marktkoopvrouw Henriëtte van Beek vindt dat de wethouder met de brief om de hete brij draait. ,,De gemeente probeert met deze brief onder de feiten uit te komen. De belasting die te veel is ingenomen moet terugbetaald worden.” Van Beek wil hoe dan ook naar de rechter stappen. ,,Veel mensen zijn door de hoge kosten en het schrikbewind gestopt. Wij wisten dat dit niet in orde was, maar werden als gek en lastig weggezet. Ik heb 10.000 euro te veel betaald, en dat ga ik dus terugvorderen. Mijn collega’s ook.”