Wethouder Boudewijn Revis verlaat Den Haag voor nieuwe baan bij Staatsbosbeheer

Boudewijn Revis stopt als wethouder in Den Haag. De reden voor zijn plotselinge vertrek is dat hij directeur terreinbeheer en -ontwikkeling wordt bij Staatsbosbeheer.

Dat de langstzittende wethouder en locoburgemeester ermee stopt, werd zojuist bekendgemaakt in de gemeenteraad. Het is nog onduidelijk wat er met zijn portefeuille gaat gebeuren. Hij had financiën, stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen in zijn pakket.

De VVD’er zegt vorige zomer goed nagedacht te hebben over zijn toekomst. ‘Mijn besluit om te stoppen heb ik met gemengde gevoelens genomen. Ik hou van deze stad. Het dienen als wethouder zie ik als eervol en zou ik nog een lange tijd met plezier kunnen volhouden.’

Reacties

De politicus noemt het een goed moment om te kunnen stoppen. ‘Er is een nieuwe coalitie, een vastgestelde begroting en de nieuwe burgemeester is aangetreden. Er is nu voldoende tijd om na te denken over mijn opvolging.’ Naast dat Revis sinds 2012 wethouder is geweest, was hij ook locoburgemeester van Den Haag. Revis neemt na het zomerreces afscheid en begint op 1 oktober bij Staatsbosbeheer.

Quote Ik gun hem deze mooie stap, naar een sympathie­ke club Hanneke van der Werf, fractieleider D66

Hanneke van der Werf, fractieleider D66, zegt Revis te zullen gaan missen. ,,Ik gun hem deze mooie stap, naar een sympathieke club. We gaan zijn ervaring en kennis zeker missen. Bovendien heb ik Boudewijn altijd als een prettige collega ervaren waarmee het goed samenwerken is.”

Volgens Joris Wijsmuller van de HSP roept zijn vertrek ook vele vragen op. ,,Revis heeft als wethouder financiën met de impact van corona een heel belangrijke verantwoordelijkheid gehad. Om dan een paar maanden voor de nieuwe begroting weg te gaan, is niet zo verantwoordelijk. Ook speelt er nog een gevoelig debat over een integriteitskwestie met een topambtenaar, waarvoor hij politiek verantwoordelijk is en de raad na de zomer nog openbaar moet spreken.”

Quote Je hoeft maar door Den Haag te lopen om het te zien: de boulevard, het kerkplein, de Koekamp Frans de Graaf, VVD

Frans de Graaf, fractieleider VVD, zegt dat hij het wethouderschap niet op zich zal nemen. ,,Ik ben blij voor hem dat hij een mooie nieuwe baan heeft gevonden. Maar voor Den Haag, voor ons is het heel jammer. Revis was een goede bevlogen wethouder en een fijne teamgenoot in de VVD.”

Onder zijn verantwoordelijkheid is er veel moois gebeurt in de stad, meent De Graaf. ,,Je hoeft maar door Den Haag te lopen om het te zien: de boulevard, het kerkplein, de Koekamp. En in zijn laatste, turbulente jaar met het vertrek van de burgemeester en het nieuwe college stapte hij als locoburgemeester en leider van de coalitie naar voren. De stad mag hem dankbaar zijn.”

Robert Barker van de Partij van de Dieren wenst Revis eveneens succes. ,,Hopelijk gaat hij de komende tijd als directeur bij Staatsbosbeheer bomen planten en niet kappen.”