Wethouder De Mos belooft nieuw bestrijdingsplan tegen ratten

De Mos ondertekende vandaag een petitie die door inwoners van Moerwijk is gestart. De bewoners van de wijk zijn de ratten die rond hun huizen snuffelen helemaal zat. Middels een handtekeningenactie probeert buurtbewoner Conny Ligtvoet aandacht te vragen voor het rattenprobleem bij haar in de wijk en in heel Den Haag. De wethouder beloofde Ligtvoet om met een nieuw bestrijdingsplan te komen.

Afvaldumpers

Moerwijk is niet de enige plek in Den Haag waar de overlast van het ongedierte groot is. Ongediertebestrijders krijgen met het warme weer vaker meldingen binnen. Inwoners van Mariahoeve kregen deze week advies van de gemeente hoe de overlast tegen te gaan.

Door de droogte komen ratten in het riool omhoog, op zoek naar water en voedsel. Ongediertebestrijders raden aan om afval zo snel mogelijk weg te gooien zodat de beesten elders naar eten zullen zoeken. Ligtvoet, en andere inwoners van de wijk, roepen via sociale media andere bewoners op om hun afval netjes weg te gooien. Zo valt het de bewoners op dat afvalzakken in de sloot gedumpt worden of van het balkon gesmeten worden.