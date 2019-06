Wethouder De Mos wil groter congrescentrum dat race aankan met Ziggo en Ahoy

Wethouder Richard de Mos vindt dat Den Haag een groot nieuw congrescentrum moet krijgen, dat kan concurreren met Ziggo Dome in Amsterdam en de Ahoy hal in Rotterdam.

Hij daagt de markt uit met een goed plan te komen voor zo’n gloednieuwe evenementen- en beurshal, die meer zitplaatsen zou moeten hebben dan het huidige World Forum The Hague.

Dat zegt hij op vragen over de kansen van Den Haag om het Eurovisiesongfestival binnen te harken. De hofstad dreigt mis te grijpen bij de organisatie van die internationale happening omdat ze geen geschikte accommodatie heeft. De Ahoy-arena in de Maasstad heeft plek voor 15.000 toeschouwers. Ziggo Dome in Amsterdam kan zelfs 17.000 mensen herbergen.

Te weinig

Het World Forum, het vroegere Congrescentrum, heeft weliswaar internationale uitstraling, maar er passen slechts 5.000 toeschouwers in. ,,En dat is te weinig”, waarschuwen de kenners sinds bekend is dat Den Haag zich kandidaat stelt voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival in 2020.

Volgens De Mos ligt er echter een nieuwe stip aan de horizon. ,,Natuurlijk hebben we geen Ahoy. Natuurlijk hebben we geen Ziggo Dome. Ik zou bijna zeggen ‘nog niet’. Waarom zouden wij ondernemers niet verleiden en uitdagen een nieuw World Forum 2.0 neer te zetten”, zegt hij.

Zo’n nieuwe megahal voor concerten van wereldsterren en belangrijke beurzen en festivals zou volgens De Mos prima passen in de Internationale zone. ,,We kunnen ook naar andere plekken kijken. Maar het begint eerst met mensen die willen investeren. Want we kunnen dit als stad niet zelf doen. Waarom dagen we de markt niet uit zoiets hier te bouwen.”

Expositiehal

Directeur Michiel Middendorf van het World Forum loopt warm voor het idee. Volgens hem heeft het World Forum om concurrerend te blijven eigenlijk sowieso een nieuwe expositiehal nodig van zeker 12.000 vierkante meter en een plafondhoogte van tien tot twaalf meter. Het centrum beschikt nu over 8.000 tot 10.000 vierkante meter exporuimte, verspreid over de verschillende publieke ruimtes, met een plafondhoogte van 4,5 meter.

,,Onze omzet is sinds 2012 tot 2019 verdubbeld. We hoeven geen Rai te worden, maar willen we die stijgende lijn doorzetten, dan zul je moeten uitbreiden”, schetst Middendorf.

Los daarvan zou er een concerthal kunnen komen, denkt hij. ,,Ik denk dat het een goede aanwinst zou zijn voor Den Haag. Er is ruimte. Het is een strategische keuze die het gemeentebestuur moet maken, maar ik zie dat ze op deze manier denken. Er is aan enthousiasme geen gebrek.”

Den Haag zou bij de komst van zo’n concerthal volgens hem ook haar infrastructuur moeten aanpassen. Ook zouden er meer hotels moeten komen. En er moet gekeken worden naar de verbinding met de luchthavens.,,Het zou werkgelegenheid opleveren en dat is alleen maar goed.’’