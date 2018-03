‘Wethouder De Mos’ wil sport en horeca

Onderwijs, sport, mkb en horeca zijn de portefeuilles die hem aan het hart gaan, meldt hij vandaag in het laatste lijsttrekkersinterview. ,,Het is te vroeg om al over portefeuilles te praten, maar bij het onderwijs ligt m’n hart, dus dat is er één. Op persoonlijk vlak ga ik verder voor sport en mkb én ik ben echt een horecaman. Dat zijn mooie portefeuilles. Maar dat wil niet zeggen dat andere dingen onbespreekbaar zijn. Als wethouder ligt het er ook aan of je een zak geld meekrijgt. Een portefeuille als verkeer lijkt me ook fantastisch.’’