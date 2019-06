Wethouder Guernaoui leest met moeite zijn eigen 'burgerbrieven'

Video Rijswijkse Julio Iglesias neemt graag stokje van idool over

18:02 William Janz uit Rijswijk staat bekend als de Nederlandse Julio Iglesias. Zijn idool is inmiddels 75 jaar oud en bezig met zijn afscheidstournee door Europa. Zaterdag staat hij in Ahoy. William vertelt alles over zijn idool en zijn deelname aan de Spaanse talentenjacht Got Talent España in De Ochtend Show. ,,Een groot compliment als ik het stokje mag overnemen.”