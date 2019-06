Wethouder: Installateurs moeten aan het werk om huizen te gaan verduurzamen

U sprak op een congres over geothermie, warmte die uit de grond wordt gepompt. Waarom?

,,Den Haag is de enige stad waar een aardwarmtecentrale midden in een woonwijk staat, naast het Haga-ziekenhuis aan de Leyweg. Ik vind dat we moeten laten zien wat we in huis hebben om de energietransitie waar te maken. Daarom willen we in de toekomst ook meer grote congressen over dit thema naar het World Forum halen.”



Die centrale aan de Leyweg ligt alleen al jaren stil...

,,Dat klopt, maar de centrale is technisch in orde gemaakt. En als de vergunningen rond zijn dan kunnen eind dit jaar, begin volgend jaar, inwoners van Den Haag energie uit de eigen grond leveren."