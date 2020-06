Wethouder komt met actieplan tegen overlast Scheveningen: ‘Reljeugd moet tik krijgen’

De gemeente komt deze week met een actieplan om de overlast van racende auto's, groepen die vrouwen intimideren en lawaaimotoren rondom de boulevard van Scheveningen de kop in te drukken, dat meldt wethouder Boudewijn Revis in een interview bij het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Volgens de wethouder was er gisteravond al extra politie aanwezig op de Scheveningse boulevard. ,,We hebben afgelopen week besloten dat we er steviger in gaan grijpen en het weekend genomen om extra capaciteit vrij te maken en om te kijken wat voor acties we verder kunnen nemen”, vertelt Revis. ,,Dinsdag bespreken we die in het college, dus ik verwacht echt deze week echt een actieplan voor Scheveningen.”

De overlast is volgens Revis niet alleen afkomstig van de scheurende brommers. ,,Er zijn groepen jongvolwassenen, mensen van 20 tot 25 jaar oud, die zich gedragen op een manier waarvan je denkt: waarom ben jij al 25? En daar moet meer handhaving op, want die komen uit de hele stad. Ze vallen mensen lastig, ook na sluiting van de strandpaviljoens en de kroegen. Die mensen moeten even een tik krijgen en weer terug in hun hok.”

Plukken

Hoewel Revis de problemen rondom de boulevard structureel noemt, ziet hij wel dat er een toename is van overlast bij het strand.,,Ik denk dat mensen door corona minder te doen hebben. Je kan niet even het vliegtuig pakken en ergens heen gaan waar je normaal in de zomer heen zou gaan. Juist als het drukker is, verwacht je toch van mensen dat ze meer rekening met elkaar houden, en deze groepen houden juist geen rekening met elkaar. Ze zijn uit op rellen. We moesten ze maar eens van de straat plukken.”

Hoe heftig er geracet kan worden op racebaan Scheveningen, bleek vorige week nog. Na vele verzoeken uit Scheveningen voerde de politie ook op de Westduinweg, de Statenlaan en de Teldersweg snelheidscontroles uit. Eén motorrijder werd gepakt toen hij met een monstersnelheid van 150 kilometer per uur over een Scheveningse 50 kilometerweg scheurde. ,,We zijn in het havenkwartier het afvalputje van de boulevard’’, vertelde voorzitter Teun van Dijk van de bewonersvereniging BOH.