Wethouder laat Haagse bouwwereld onderzoeken: ‘Ik wil weten of de argwaan over ontwikkelaars terecht is’

van boven Deze wethouder heeft de beste plek van het stadhuis: ‘Als je oneindig ver kunt kijken, geloof ik dat je gedachten vrijer zijn’

21 december Vanuit zijn kamer op de elfde etage kijkt de 37-jarige wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Sport en Buitenruimte) letterlijk op zijn werk. Om de ‘beste plek van het stadhuis’ is niet gevochten, zo verzekert hij, het kantoor was gewoon vrij. We gingen bij hem langs voor de rubriek Van Boven.