Wethouder moet bemiddelen in hoog oplopend conflict over speeltuin tussen gymnasium en bewoners

Speeltuin Klein Tasmania , verscholen tussen de statige panden in de Haagse buurt Duinoord, is al bijna twintig jaar goed benut. Het is een van de weinig speelplekken in de kinderrijke buurt. Maar het naastgelegen Gymnasium Haganum wil er fietsenrekken plaatsen. Officieel is de grond namelijk van scholenkoepel VO Haaglanden, waar school onder valt. ,,We hebben meer dan tien jaar geleden uit onze goedheid dat stukje terrein in bruikleen gegeven", zei Eric Peters van het Haganum daarover in juni.