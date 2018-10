Wethouder moet met Israël om tafel over omstreden ambassade

De tegenstanders zijn boos, omdat de monumentale villa waarin de Israëlische ambassade komt, zwaar wordt aangetast door benodigde veiligheidsmaatregelen. Ook worden er veertig bomen op het terrein gekapt. Omwonenden vrezen bovendien voor hun veiligheid. Het stadsbestuur is zelf ook niet blij met de nieuwe plek voor de ambassade. Ze werd in 2016 door Israël en het Rijksvastgoedbedrijf helemaal niet geïnformeerd over de koop van de villa. Volgens wethouder Boudewijn Revis kan Den Haag de komst van de ambassade echter niet tegenhouden. De stad is gehouden aan het Verdrag van Wenen over diplomatiek verkeer. Die internationale regels zouden ook boven landelijke en lokale regels van monumentenzorg uitgaan.

Uitleg

Een flink deel van de politiek is het oneens met die uitleg. Vorige maand riep de Haagse gemeenteraad de wethouder daarom op om onafhankelijk juridisch advies in te winnen over de kwestie. ,,Ik verbaas me erover dat we het niet zelf voor het zeggen hebben in de stad’’, zei de fractie van 50-Plus toen.



De strijd om de ambassade krijgt dus een vervolg. De landelijke monumentenorganisatie Het Cuypersgenootschap overweegt juridische stappen, de wijkvereniging heeft bezwaar ingediend.



Volgens wethouder Revis heeft overleg met Israël inmiddels geleid tot een minder zware aantasting van het rijksmonument.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!