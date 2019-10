Wethouder Revis: ‘Doorzoekingen wethouderskamers ongelooflijk slecht voor aanzien van Den Haag’

Met zijn collega’s Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft de VVD-wethouder weinig tot geen contact gehad. ,,Dat is allemaal lastig, omdat hun telefoons in beslag zijn genomen.’' Via de telefoon van fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Groep De Mos kon hij uiteindelijk een kort gesprek met De Mos voeren. ,,Hij was zeer aangeslagen, dus het was een moeilijk moment. Als de politie al om zeven uur ‘s ochtends voor de deur van je huis staat, dat is niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin, met een kind in huis, een enorme ervaring.’’



Revis was was al wethouder Stadsontwikkeling en Wonen, maar heeft ook de portefeuille Financiën overgenomen van Guernaoui.