Wethouder Revis: ‘Groep De Mos had meer afstand van hem moeten nemen'

Revis vindt dat het partijbestuur niet goed reageerde. ,,Dat moet daar op een bepaalde manier afstand van nemen, om te laten zien dat mensen nog steeds vertrouwen kunnen hebben in de partij.'' De VVD-wethouder wees naar zijn eigen partij die de afgelopen jaren nogal eens te maken kreeg met integriteitskwesties. ,,Als je naar de landelijke VVD kijkt - mensen lachen er vaak om: dat is die partij met al die schandalen - maar als er wat gebeurt bij de VVD, dan mikken we die persoon er meteen uit of die wordt in de wachtkamer gezet totdat duidelijk is of er iets aan de hand is of niet. De partij kan ondertussen door en dat is in het belang van het land en de stad.''