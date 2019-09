Wethouder Revis: ‘Huisvesten Westlandse migrant is geen probleem’

‘Waarom zouden we dat niet willen’, vraagt Haags wethouder Boudewijn Revis zich af als het in een interview met deze krant gaat over het huisvesten van Polen uit de Westlandse kassen. Hoewel de tuindersgemeente er maar niet in slaagt om zelf voldoende onderdak te bieden aan de arbeidsmigranten, ziet Revis er geen probleem in als ze naar Den Haag komen. ,,Westland is een geweldige economische motor. Daar zijn we met z’n allen in de regio heel blij mee’’, zegt hij. En: ,,We moeten dit soort zaken samen oplossen.’’