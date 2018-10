Wethouder Revis (VVD) pakt huursector aan: ‘We gaan de vrije markt beperken’

Betaalbare huur is voor Haagse leraren, agenten en verpleegkundigen zo ver weg dat wethouder Boudewijn Revis (wonen, VVD) hard gaat ingrijpen. ,,We gaan de vrije markt beperken.''

De wethouder wil regels gaan opstellen voor wie er straks wel of niet in een middelduur Haags huurhuis (700 tot 1100 euro) mag wonen. ,,Dat is keihard nodig'', benadrukt hij.



De Haagse middenhuur wordt totaal uit de markt geprijsd, stelt Revis. Verhuurders kunnen hun prijzen enorm opdrijven, omdat er voor huren boven de 710 euro per maand geen bescherming geldt. Dat gebeurt dan ook volop , zo blijkt uit de nieuwste cijfers van woningplatform Pararius. Een gemiddelde Haagse huurwoning van tachtig vierkante meter kost nu 1250 euro aan maandelijkse huur. Dat was vier jaar geleden nog geen 1000 euro.

Salarissen

Ook constateert de wethouder dat in de weinig beschikbare Haagse middeldure huurwoningen vaak huurders zitten met relatief hoge salarissen. ,,Omdat de markt het niet zelf reguleert, grijp ik in'', zegt hij over de aangekondigde maatregelen.



Hoe die toelatingsregels er precies uit komen te zien, wil wethouder Revis nog niet zeggen. Daar zegt hij nog aan te werken. Ook geeft de wethouder geen antwoord op de vraag of het voor de hand ligt een inkomensgrens te stellen voor huurders van middeldure huizen. ,,Er zijn allerlei varianten mogelijk. Maar we moeten eerst weten of ze juridisch houdbaar zijn'', stelt Revis.



Het is hem vooral te doen om de 'hardwerkende Hagenaars', die nu nauwelijks een woonplek kunnen vinden in Den Haag. Hij wil leraren, verplegers en politieagenten een huis in Den Haag kunnen geven. ,,Deze mensen zijn de motor van onze stad, ze werken vaak ook onregelmatig. Je wilt toch niet dat ze 's nachts, als de trams niet meer rijden, nog naar Zoetermeer moeten?''

Ideologisch