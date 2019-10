Wethouder Revis wil geen vragen over rijksbelasting of kapotte koelkast aan overheidsloket

Van Zutphen, stelt vandaag in Trouw, dat hij als ombudsman merkt dat steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld vinden en de weg kwijtraken. Wie in de problemen zit, zou volgens hem voor alle soort hulp terecht moeten kunnen in het gemeentehuis.

Een burger zou volgens hem bij elk gemeentehuis moeten kunnen aankloppen en zeggen: Dit is mijn probleem. Help me. Vragen kunnen wat hem betreft over van alles gaan, over de rijksbelasting, maar ook over een kapotte koelkast, zegt hij.